Туск раскритиковал слова Маска о внимании к чувству вины немцев за прошлое

Ранее Маск выступил с речью после инаугурации Дональда Трампа, поблагодарив сторонников президента за поддержку. Во время выступления он приложил правую руку к груди, затем отставил ее ладонью вниз в сторону. Этот жест вскоре вызвал обсуждения в соцсетях и СМИ, где его стали сравнивать с жестом, ассоциирующимся с итальянскими фашистами и немецкими нацистами.