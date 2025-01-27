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Туск раскритиковал слова Маска о внимании к чувству вины немцев за прошлое

Туск подчеркнул, что подобные высказывания вызывают тревогу.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил резкую критику в адрес американского миллиардера Илона Маска, который на недавнем предвыборном мероприятии партии «Альтернатива для Германии» (AFD) заявил, что современные немцы не должны испытывать вину за преступления нацистов.

Маск ранее заявил что в Германии слишком много внимания уделяется чувству вины за прошлое, добавив, что «дети не должны нести ответственность за грехи своих родителей и предков».

Туск подчеркнул, что подобные высказывания звучат знакомо и вызывают тревогу, особенно в преддверии годовщины освобождения Освенцима. Он отметил, что такие заявления могут способствовать забвению исторической ответственности и игнорированию уроков прошлого.

Премьер-министр Польши призвал к более серьезному отношению к истории и ее последствиям, подчеркивая важность памяти о трагедиях, пережитых в результате нацистских преступлений.

Ранее Маск выступил с речью после инаугурации Дональда Трампа, поблагодарив сторонников президента за поддержку. Во время выступления он приложил правую руку к груди, затем отставил ее ладонью вниз в сторону. Этот жест вскоре вызвал обсуждения в соцсетях и СМИ, где его стали сравнивать с жестом, ассоциирующимся с итальянскими фашистами и немецкими нацистами.