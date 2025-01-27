Военные не дали диверсантам захватить аппаратуру связи под Новосибирском

Военнослужащие Центрального военного округа не дали диверсантам захватить аппаратуру связи в Новосибирской области. Это легенда для тренировки с целью отработки навыков и действий. Подробности рассказали в пресс-службе ЦВО.
По замыслу, диверсанты пытались взять под контроль аппаратные связи на территории соединения связи общевойскового объединения ЦВО, расположенного в Сибири. Дежурные передали сигнал личному составу подразделения противодействия терроризму.
«Используя стрелковое оружие и средства маскировки, военнослужащие окружили “противника” и отрезали пути к отступлению, после чего произвели подавление и задержание условных диверсантов», — говорится в сообщении ЦВО.
Отмечается, что военные отрабатывали тактику действий и навыки в обращении с оружием. Участие приняли более 30 военных.