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Военные не дали диверсантам захватить аппаратуру связи под Новосибирском

Для военнослужащих Центрального военного округа прошла тренировка с целью отработки навыков.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Военнослужащие Центрального военного округа не дали диверсантам захватить аппаратуру связи в Новосибирской области. Это легенда для тренировки с целью отработки навыков и действий. Подробности рассказали в пресс-службе ЦВО.

По замыслу, диверсанты пытались взять под контроль аппаратные связи на территории соединения связи общевойскового объединения ЦВО, расположенного в Сибири. Дежурные передали сигнал личному составу подразделения противодействия терроризму.

«Используя стрелковое оружие и средства маскировки, военнослужащие окружили “противника” и отрезали пути к отступлению, после чего произвели подавление и задержание условных диверсантов», — говорится в сообщении ЦВО.

Отмечается, что военные отрабатывали тактику действий и навыки в обращении с оружием. Участие приняли более 30 военных.