Mash: американские силовики захватили корабль с русским экипажем

Военнослужащие испанских ВМС совместно с агентами Федерального бюро расследований США провели операцию в нейтральных водах у побережья Португалии, в ходе которой высадились на контейнеровоз Baltic Summer и задержали российских моряков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, на борт судна высадились около 20 спецназовцев, после чего контейнеровоз был отбуксирован в порт Виго.
В сообщении уточняется, что действия силовиков были агрессивными: они угрожали морякам подбросить наркотики, делали расистские комментарии в адрес выходцев из СНГ и размахивали оружием. Корабль, следовавший из эквадорского порта Пуэрто-Боливар в Санкт-Петербург под багамским флагом, был заподозрен в перевозке контрабанды из Южной Америки.
Российским морякам не позволили вызвать консула, а также провели обыск на борту, перевернув все в поисках запрещенных предметов. В течение трех дней моряки находились в порту, однако силовики не смогли найти никаких запрещенных веществ. В результате, все 23 члена экипажа должны быть отпущены в порт назначения.
Ранее прокуратура Швеции инициировала задержание судна, подозреваемого в повреждении подводного кабеля связи в Балтийском море. В связи с инцидентом начато предварительное расследование.