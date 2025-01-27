Mash: американские силовики захватили корабль с русским экипажем

Российским морякам не позволили вызвать консула, а также провели обыск на борту, перевернув все в поисках запрещенных предметов. В течение трех дней моряки находились в порту, однако силовики не смогли найти никаких запрещенных веществ. В результате, все 23 члена экипажа должны быть отпущены в порт назначения.