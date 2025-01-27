Посольство в США предупредило казахстанцев об ужесточении правил

«Уважаемые граждане Республики Казахстан, находящиеся на территории США! Принимаемые американскими властями меры касаются незаконно прибывших в страну иностранцев (лиц, которые прибыли в страну без действующей визы и гринкарты) и незаконных мигрантов, находящихся на территории Соединенных Штатов. Наряду с мерами принудительного воздействия, такими как заключение под стражу и выдворение из страны с ограничениями на повторный въезд в США, будут аннулированы социальные пособия, разрешительные документы на работу и другие льготы», — говорится в сообщении.