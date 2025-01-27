Нарышкин рассказал о попытках фальсифицировать историю Второй мировой

«Мы видим существенную активизацию, особенно в таких странах, как Польша, Германия, Соединенные Штаты Америки, деятельности некоммерческих организаций, которые работают в так называемой сфере защиты исторической правды — хотя ровно наоборот: они предпринимают попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Они пытаются, с одной стороны, обелить преступления нацистов, и, с другой стороны, пытаются принизить по-настоящему решающую роль Красной Армии, народов Советского Союза в разгроме фашистской Германии, в освобождении и нашей страны, и всей Европы от нацизма», — сказал Нарышкин.
Попытки фальсификации истории предпринимаются в том числе для того, чтобы создать предпосылки для новых агрессивных действий против России, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Россия будет твердо защищать правду, основанную на документально подтвержденных исторических фактах, продолжит честно и непредвзято рассказывать о событиях Второй мировой войны, подчеркивал российский лидер.