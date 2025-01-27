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Предварительные итоги выборов президента в Белоруссии

В Белоруссии завершились выборы президента. По информации ЦИК республики, итоговая явка составила 85,70 процента.

Источник: РИА "Новости"

В выборах участвовали Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.

Лукашенко Александр