В выборах участвовали Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
Предварительные итоги выборов президента в Белоруссии
В Белоруссии завершились выборы президента. По информации ЦИК республики, итоговая явка составила 85,70 процента.