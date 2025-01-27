Венесуэла поздравила Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии

«Боливарианская Республика Венесуэла поздравляет народ и правительство Белоруссии с массовым участием граждан в президентских выборах, на которых зафиксирован выдающийся уровень участия в 85,70%. Это демократическое мероприятие представляет собой пример приверженности белорусского народа миру, стабильности и своему суверенитету», — говорится в сообщении, которое опубликовал в своем Телеграм-канале глава венесуэльского МИД Иван Хиль.