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Венесуэла поздравила Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии

Венесуэла поздравила белорусов с выдающейся явкой на выборах президента.

Источник: © РИА Новости

МЕХИКО, 27 янв — РИА Новости. Правительство Венесуэлы поздравило граждан Белоруссии с выдающейся явкой на президентских выборах, отметив убедительную поддержку их победителя Александра Лукашенко и уверенность населения в его руководстве.

Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набирает 86,82% голосов на выборах президента Белоруссии.

«Боливарианская Республика Венесуэла поздравляет народ и правительство Белоруссии с массовым участием граждан в президентских выборах, на которых зафиксирован выдающийся уровень участия в 85,70%. Это демократическое мероприятие представляет собой пример приверженности белорусского народа миру, стабильности и своему суверенитету», — говорится в сообщении, которое опубликовал в своем Телеграм-канале глава венесуэльского МИД Иван Хиль.

«Самые искренние поздравления Президенту Александру Лукашенко с его переизбранием при поддержке 86,82% голосов, которая отражает уверенность населения в его руководстве страной в период 2025—2030 годов», — говорится в венесуэльском коммюнике.

Правительство Венесуэлы в тексте в очередной раз подтвердило свою дружбу и братский характер отношений с Белоруссией и волю на укрепление двустороннего сотрудничества на благо народов.

Лукашенко Александр