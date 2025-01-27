Мэр города в Сахалинской области сложил полномочия из-за служебной проверки

«Уважаемые жители Корсаковского района, дорогие земляки! В свете начавшейся проверки моих действий как должностного лица я принял решение сложить полномочия главы», — написал чиновник.
Мэр отметил, что этот шаг является «честным и справедливым» в отношении его команды и жителей.
Ивашов стал главой Корсакова в 2021 году.
21 января сообщалось, что в Омской области главу Знаменского района Омской области Сергея Максимова отправили в отставку после драки с чиновником. Максимова признали виновным в нанесении телесных повреждений своему коллеге — главе Знаменского сельского поселения Геннадию Андрееву. Конфликт между госслужащими произошел на тему проблем с водоснабжением. Инцидент случился в текущем месяце в деревне Киселево. Пострадавшего доставили в Знаменскую центральную районную больницу.