Мэр города в Сахалинской области сложил полномочия из-за служебной проверки

21 января сообщалось, что в Омской области главу Знаменского района Омской области Сергея Максимова отправили в отставку после драки с чиновником. Максимова признали виновным в нанесении телесных повреждений своему коллеге — главе Знаменского сельского поселения Геннадию Андрееву. Конфликт между госслужащими произошел на тему проблем с водоснабжением. Инцидент случился в текущем месяце в деревне Киселево. Пострадавшего доставили в Знаменскую центральную районную больницу.