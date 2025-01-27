США отменили пошлины для Колумбии в обмен на согласие принять мигрантов

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что страна не отказывалась принимать депортированных мигрантов, но проблема в том, что их отправили «в наручниках и на военном самолете». В администрации Петро сообщили, что для перевозки мигрантов выделили президентский лайнер. В качестве ответной меры колумбийский лидер объявил о введении пошлин в том же размере, что и ввел Трамп, на американские товары в Колумбии.