Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал 86,82% на выборах президента Беларуси 26 января 2025 года. Подробности озвучили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.
В сообщении говорится, что, согласно предварительным данным, за Александра Лукашенко проголосовало 86,82% избирателей.
В ЦИК отметили, что 2,02% белорусов проголосовали за Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича. За первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Сергея Сыранкова голоса отдали 3,21% избирателей, а за индивидуального предпринимателя Анну Канопацкую — 1,86%. Председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк набрал 1,74%. За вариант против всех кандидатов проголосовало 3,60%.
В пресс-службе обратили внимание на то, что итоговая пресс-конференция ЦИК «О предварительных итогах выборов президента Республики Беларусь» пройдет в понедельник, 27 января, в 11.00.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что проголосовал на выборах президента Беларуси «за всех». Кроме того, глава государства сказал, станут ли выборы 2025 его последней электоральной кампанией.
Тем временем Лукашенко сказал о поиске своего преемника: «После выборов будем думать».
А еще президент Беларуси рассказал, как у него появился шпиц Умка: «Подарили его не мне, но он привязался ко мне, это как ребенок».