В памятные даты добавятся льготы и новые выплаты

В конце 2024 года в Петербурге установили ежегодные денежные выплаты ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады. Их начнут начислять с 2025 года. По 10 тыс. рублей будут получать инвалиды, участники и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, а также лица, родившиеся в Ленинграде в период блокады — с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года. Вдовам и вдовцам инвалидов и участников ВОВ и лицам, родившимся до 3 сентября 1945 года, выплатят по 5 тыс. рублей. Деньги должны начислить автоматически с пенсией. Такие же выплаты в этом году назначены в Ленобласти.