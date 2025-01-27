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Куйвашев обратился к уральцам в связи с Днем снятия блокады Ленинграда

Губернатор отметил, что судьба города-героя неразрывно связана с судьбой Среднего Урала.

Губернатор Свердловской области обратился к жителям региона в связи с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Евгений Куйвашев отметил, что в мировой истории нет подвига, подобного тому, что совершили ленинградцы, а судьба города-героя неразрывно связана с судьбой Среднего Урала.

Ведь в годы Великой Отечественной войны наш регион принял около 600 тысяч эвакуированных ленинградцев, крупные производства и предприятия, а также часть музейной коллекции Эрмитажа.

Губернатор уточнил, что сейчас в Свердловской области проживают 149 жителей блокадного Ленинграда.

«И каждый из них — пример жизненного мужества, стойкости и силы воли, — сказал Куйвашев. — Низкий поклон и пожелания здоровья и благополучия всем ветеранам и труженикам тыла, вечная память павшим защитникам и жителям Ленинграда».

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