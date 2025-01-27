Куйвашев обратился к уральцам в связи с Днем снятия блокады Ленинграда

Губернатор Свердловской области обратился к жителям региона в связи с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Евгений Куйвашев отметил, что в мировой истории нет подвига, подобного тому, что совершили ленинградцы, а судьба города-героя неразрывно связана с судьбой Среднего Урала.