Куйвашев обратился к уральцам в связи с Днем снятия блокады Ленинграда

Губернатор Свердловской области обратился к жителям региона в связи с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Евгений Куйвашев отметил, что в мировой истории нет подвига, подобного тому, что совершили ленинградцы, а судьба города-героя неразрывно связана с судьбой Среднего Урала.
Ведь в годы Великой Отечественной войны наш регион принял около 600 тысяч эвакуированных ленинградцев, крупные производства и предприятия, а также часть музейной коллекции Эрмитажа.
Губернатор уточнил, что сейчас в Свердловской области проживают 149 жителей блокадного Ленинграда.
«И каждый из них — пример жизненного мужества, стойкости и силы воли, — сказал Куйвашев. — Низкий поклон и пожелания здоровья и благополучия всем ветеранам и труженикам тыла, вечная память павшим защитникам и жителям Ленинграда».