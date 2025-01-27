ЦИК Беларуси не признал легитимность главы евродипломатии Каллас, которая ранее не признала выборы в президента демократичными

Председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко не признал легитимность главы евродипломатии Каи Каллас, комментируя ее заявление о выборах в Беларуси, передает БелТА.
Каллас высказала мнение, что Брюссель не считает выборы в Беларуси «честными, демократичными». Она также добавила, что ЕС собирается сохранить санкции в отношении страны.
— А я не считаю, что она легитимная глава дипломатии Евросоюза. Вот я так считаю. Это демократично. Она так считает, а я так считаю. Что она нелегитимная глава дипломатии Евросоюза, — заявил глава ЦИК Беларуси.
Карпенко акцентировал внимание на том, что белорусскую сторону не приглашали на избрание Каллас главой евродипломатии. Он уточнил, что Беларусь не наблюдала, не видела и не знает вообще, как именно данная процедура проходила.
— Напишите, что мы не признаем ее легитимной, — подчеркнул Игорь Карпенко.
Ранее МИД Беларуси указал главе МИД Польши Сикорскому на выборы, которые должны его волновать.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о причине отсутствия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Беларуси: «Никому не запрещали въезд в Беларусь — не хотели ехать».
Кроме того, Лукашенко назвал резолюцию Европарламента по выборам в Беларуси пресмыканием перед Вашингтоном.
Также глава государства заявил, что ему «фиолетово», признают ли выборы в Беларуси на Западе.