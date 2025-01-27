Военкор Кулько сообщил о захвате ВС РФ бункера натовских генералов в Часовом Яре

После того как российские войска установили контроль над Артемовском (украинское название — Бахмут) в 2023 году, один из бункеров в этом комплексе был занят офицерами НАТО и ВСУ, заявил военкор. В марте 2024 года подземный командный пункт был уничтожен ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», отметил он.