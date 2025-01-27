Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Но зима еще будет». Лукашенко отреагировал на аномально теплую зиму в Беларуси

Лукашенко сказал, что зима еще будет в Беларуси, отреагировав на аномалии погоды.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 января, в воскресенье, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что зима еще будет в Беларуси, комментируя аномально теплую погоду.

Глава государства акцентировал внимание на то, что все происходящее сейчас с погодой не опасно для урожая. Он пояснил, что растения начинают вегетировать примерно при температуре +7−8 градусов.

Вегетация растений зимой сейчас опасна. Их не подкормишь, а они используют питательные вещества. Вот если бы было теплее, это опасно. 1, 3, 4 градуса тепла — растения в покое, — отметил Александр Лукашенко.

По его словам, растения сейчас не потребляют питательные вещества и страха нет. Вместе с тем он заметил, что если ударит сильный мороз, то подмерзнет рапс. Президент обратил внимание на то, что в Беларуси большое количество посевов.

— Могут где-то быть повреждены озимые.

Лукашенко добавил, что если подобное будет до весны, то никакого страха нет.

— Мы подкормим азотом все наши озимые растения и они пойдут в рост. Главное, чтобы резких перепадов не было. Но зима еще будет, — заверил глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как у него появился шпиц Умка: «Подарили его не мне, но он привязался ко мне, это как ребенок».

Кроме того, глава государства сказал, что переболел гриппом и объяснил проблемы с голосом: «Меня беглые уже похоронили».

Тем временем Министерство ЖКХ назвало пять коммунальных услуг, от которых можно отказаться.

А еще синоптик Дмитрий Рябов сказал о весенней теплой погоде с 27 января по 2 февраля в Беларуси: «Показания термометров будут соответствовать марту».