«Но зима еще будет». Лукашенко отреагировал на аномально теплую зиму в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 января, в воскресенье, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что зима еще будет в Беларуси, комментируя аномально теплую погоду.
Глава государства акцентировал внимание на то, что все происходящее сейчас с погодой не опасно для урожая. Он пояснил, что растения начинают вегетировать примерно при температуре +7−8 градусов.
Вегетация растений зимой сейчас опасна. Их не подкормишь, а они используют питательные вещества. Вот если бы было теплее, это опасно. 1, 3, 4 градуса тепла — растения в покое, — отметил Александр Лукашенко.
По его словам, растения сейчас не потребляют питательные вещества и страха нет. Вместе с тем он заметил, что если ударит сильный мороз, то подмерзнет рапс. Президент обратил внимание на то, что в Беларуси большое количество посевов.
— Могут где-то быть повреждены озимые.
Лукашенко добавил, что если подобное будет до весны, то никакого страха нет.
— Мы подкормим азотом все наши озимые растения и они пойдут в рост. Главное, чтобы резких перепадов не было. Но зима еще будет, — заверил глава государства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как у него появился шпиц Умка: «Подарили его не мне, но он привязался ко мне, это как ребенок».
Кроме того, глава государства сказал, что переболел гриппом и объяснил проблемы с голосом: «Меня беглые уже похоронили».
Тем временем Министерство ЖКХ назвало пять коммунальных услуг, от которых можно отказаться.
А еще синоптик Дмитрий Рябов сказал о весенней теплой погоде с 27 января по 2 февраля в Беларуси: «Показания термометров будут соответствовать марту».