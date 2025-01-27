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Сколько казахстанцев призовут на воинские сборы в 2025 году

Министерство обороны подготовило приказ «О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2025 году», передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как следует из документа, в соответствии с п.п. 1 ст. 33 Закона РК «О воинской службе и статусе военнослужащих», глава Минобороны приказывает:

«В 2025 году призвать 3000 военнообязанных на воинские сборы».

Контроль за исполнением приказа возлагается на первого замминистра обороны — начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 февраля.

В 2024 году Министерство обороны Казахстана на воинские сборы призвало 3000 военнообязанных.