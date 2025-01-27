Назван способ преодоления энергетического кризиса в Приднестровье

Как сообщил один из собеседников издания, государственная российско-молдавская энергокомпания «Молдовагаз» обсуждает с предприятиями из Венгрии вопрос возможных закупках газа для Приднестровья. Речь идет о поставках до конца марта — начала апреля, при этом вероятные маршруты и цену поставок еще не сообщают. Источник сообщил, что Приднестровье нуждается в трех млн кубометров газа ежедневно.