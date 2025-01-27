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МИД Польши выразил разочарование результатами президентских выборов в Белоруссии

Министерство иностранных дел Польши выразило разочарование результатами президентских выборов в Белоруссии.

«Министерство иностранных дел Республики Польша выражает разочарование в связи с проведёнными… в условиях нарушения основных демократических процедур президентскими выборами в Белоруссии», — говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

В МИД утверждают, что из-за действий властей в выборах якобы не могли участвовать независимые кандидаты, а сама кампания «сопровождалась репрессиями» и «цензурой».

Ранее Венесуэла поздравила действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах главы государства.