МИД Польши выразил разочарование результатами президентских выборов в Белоруссии

«Министерство иностранных дел Республики Польша выражает разочарование в связи с проведёнными… в условиях нарушения основных демократических процедур президентскими выборами в Белоруссии», — говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.
В МИД утверждают, что из-за действий властей в выборах якобы не могли участвовать независимые кандидаты, а сама кампания «сопровождалась репрессиями» и «цензурой».
Ранее Венесуэла поздравила действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах главы государства.