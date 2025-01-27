Вэнс заявил, что США ввязались в «слишком много войн» без плана победы

«Главное, чего мы хотим от Пита Хегсета, — это решить проблемы в Министерстве обороны, и, к сожалению, их много. Мы ввязались в слишком много войн, в которых у нас нет плана победы. У нас было слишком много неприятностей, в которые мы не должны были попадать с самого начала, и наш процесс закупок невероятно нарушен», — сказал он.