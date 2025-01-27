Глава МВД Кубраков назвал выборы президента 2025 самыми спокойными в Беларуси

Министр внутренних дел Иван Кубраков назвал выборы президента 2025 самыми спокойными в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.
— Таких спокойных выборов в Беларуси еще не было! — заявил глава МВД Беларуси.
По его словам, нарушений общественного порядка в местах проведения избирательной кампании зафиксировано не было. Кубраков уточнил, что, посещая участки в качестве уполномоченного представителя главы государства по Минску, неоднократно слышал слова благодарности от белорусов, гостей страны за обеспечение безопасности.
— Несмотря на то, что из-за границы пытаются исказить ситуацию — таких спокойных выборов, избирательных кампаний у нас еще не было! Об этом свидетельствуют цифры и, главное, — отмечают люди! — подчеркнул министр внутренних дел.
Он поблагодарил коллег за обеспечение охраны общественного порядка как на избирательных участках, так и в целом по Беларуси. Также Иван Кубраков выразил слова благодарности белорусам за правопослушное поведение.
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