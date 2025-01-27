В США начались массовые рейды против нелегальных мигрантов

Другие СМИ также сообщают о массовых рейдах, которые иммиграционная и таможенная полиция США провела в других частях страны. Так, газета New York Post отмечает, что в ходе одного из рейдов в городе Денвер штата Колорадо были задержаны около 50 членов венесуэльской преступной организации «Трен де Арагуа».