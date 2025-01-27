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В США начались массовые рейды против нелегальных мигрантов

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела рейды по поиску нелегальных мигрантов в штате Техас, более 80 человек задержаны, сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные службы.

Источник: © РИА Новости

По данным телеканала, задержания произошли в рамках «усиленных целевых операций» в городах Даллас, Форт-Уэрт и Ирвинг. В рейдах также участвовала администрация по контролю за применением законов о наркотиках города Хьюстон.

«Таможенная и иммиграционная служба США в воскресенье арестовала 84 человека в Северном Техасе», — сообщает телеканал.

Другие СМИ также сообщают о массовых рейдах, которые иммиграционная и таможенная полиция США провела в других частях страны. Так, газета New York Post отмечает, что в ходе одного из рейдов в городе Денвер штата Колорадо были задержаны около 50 членов венесуэльской преступной организации «Трен де Арагуа».

Сама иммиграционная и таможенная полиция США заявила в соцсети X, что в воскресенье начала проводить «усиленные целевые операции» по поиску нелегальных мигрантов в Чикаго.