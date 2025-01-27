Дума Артема готовится переизбрать главу: где в Приморье ждать новых мэров

«Шансы на то, что он будет переизбран, высоки. Общественно-политическая ситуация в Артеме достаточно спокойная. И Владимиру Новикову удавалось удерживать порядок, и Вячеславу Квону это удается. Конечно, есть некоторые оппозиционеры, но в целом Артем славится тем, что всегда поддерживает власть. На последних выборах в Заксобрание коммунисты выиграли во всех округах во Владивостоке, за исключением тех, где “сшивка” шла с Артемом: там представители “Единой России” победили как раз за счет него, проиграв во Владивостоке. Поэтому, как говорится, от добра добра не ищут. Артем — важная точка для территории, это часть Владивостокской агломерации. Для властей важно сохранять там стабильность, Вячеслав Квон с этим справляется. И в общем, не вижу достойных кандидатов на замену», — поделился Беляков.