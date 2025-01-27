Дума Артема готовится переизбрать главу: где в Приморье ждать новых мэров

Дума города Артема запустила конкурс на должность мэра. Полномочия действующего главы Вячеслава Квона завершатся в апреле. Эксперт не сомневается, что он будет переизбран на новый срок: в спутнике Владивостока важно сохранять стабильность, и нынешнему главе удается поддерживать лояльное отношение горожан к властям. В ближайшее время процедуру определения главы запустят также в Арсеньеве. В двух муниципалитетах Приморья мэрские конкурсы зависли, сообщает ИА PrimaMedia.
Как говорится в сообщении Думы Артемовского ГО, в апреле этого года истекают полномочия главы и депутатам предстоит выбрать главу города на следующие пять лет. Старт конкурсу депутаты Думы Артемовского ГО дали на первом в этом году заседании 23 января. Своим решением они запустили процедуру формирования конкурсной комиссии, которая будет отбирать кандидатов на пост главы.
Вячеслав Квон возглавил Артем в 2020 году после отставки предыдущего главы Александра Авдеева, успевшего поруководить городом два года. Сначала по предложению губернатора Олега Кожемяко в феврале он стал и.о. главы, переместившись в Артемовский ГО из Спасска-Дальнего, где на тот момент Квон руководил местной администрацией. В апреле того же года был утвержден артемовской думой на должность главы большинством голосов (21 из 23 присутствовавших депутатов проголосовали за него). Для Вячеслава Квона это стало своего рода возвращением. Он с 2008 года дважды избирался в Думу Артема, с 2012 года был ее спикером.
В 2023 году президент наградил главу Артема медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
В апреле 2023 года Вячеслав Квон вошел в Совет по МСУ при президенте РФ, сменив в нем другого представителя Приморья, главу Михайловского округа Владимира Архипова. Эксперты отмечали, что у этой заслуги три отца — сам Вячеслав Квон, губернатор Олег Кожемяко и экс-глава Артема (2000−2016), а ныне депутат Госдумы Владимир Новиков, внесший существенный вклад в политическую ликвидность мэрского поста.
В ноябре 2024 года Вячеслав Квон сменил Владимира Новикова на посту председателя правления ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края». Владимир Новиков возглавлял совет с 2016 года. Новый председатель ассоциации в числе своих приоритетов назвал курс на «синхронизацию по всей вертикали власти» и «масштабирование успешных муниципальных практик».
Депутат Госдумы Владимир Новиков ушел с поста председателя Совета муниципалитетов Приморья.
Ассоциацию возглавил действующий глава Артема Вячеслав Квон.
Конкурс пройдет без сюрпризов, полагает политолог Вячеслав Беляков. Эксперт не видит поводов для замены Вячеслава Квона и перемещения его на другой фронт задач.
«Шансы на то, что он будет переизбран, высоки. Общественно-политическая ситуация в Артеме достаточно спокойная. И Владимиру Новикову удавалось удерживать порядок, и Вячеславу Квону это удается. Конечно, есть некоторые оппозиционеры, но в целом Артем славится тем, что всегда поддерживает власть. На последних выборах в Заксобрание коммунисты выиграли во всех округах во Владивостоке, за исключением тех, где “сшивка” шла с Артемом: там представители “Единой России” победили как раз за счет него, проиграв во Владивостоке. Поэтому, как говорится, от добра добра не ищут. Артем — важная точка для территории, это часть Владивостокской агломерации. Для властей важно сохранять там стабильность, Вячеслав Квон с этим справляется. И в общем, не вижу достойных кандидатов на замену», — поделился Беляков.
Отметим, что конкурс на должность главы ожидается также в Арсеньеве. Однако в этом случае речь идет о внеплановой процедуре, связанной с досрочной отставкой Владимира Пивеня, состоявшейся 22 января. ИА PrimaMedia ранее писало подробно об обстоятельствах этого кадрового решения. И.о. главы стал 40-летний Сергей Угаров, еще недавно возглавлявший управление спорта и молодежной политики Арсеньева и назначенный первым замглавы буквально перед отставкой Пивеня 21 января. Его источники ИА PrimaMedia называют согласованной с краем кандидатурой. Ожидается, что старт конкурсу будет дан на заседании местной думы 28 января.
Несколько мэрских конкурсов в Приморье находятся в подвешенном состоянии.
В Большом Камне должность главы стала вакантной в сентябре 2024 года с отставкой Рустяма Абушаева. До этого город почти полтора года жил без руководителя, т. к. Абушаев находился в отпуске без содержания. После возбуждения в отношении него Следкомом уголовного дела о махинациях с земельными участками сначала мэр пропал, его объявили в розыск. А позже он нашелся в зоне СВО, в связи с чем все движения по делу были приостановлены.
С уходом Рустяма Абушаева местная дума запустила конкурс по определению главы. В ноябре 2024 года конкурсная комиссия, проводившая отбор под кураторством внутриполитического блока правительства Приморья, забраковала всех шестерых заявившихся претендентов.
После провала первой попытки к повторной процедуре в Большом Камне пока не приступили. В местных околовластных кругах внимательно следят за кадровыми изменениями в администрации и акцентируют внимание на недавнем назначении руководителем аппарата — начальником управления делами Виктора Ракаева. Ранее он работал на руководящих постах в аппарате администрации Приморья. По оценке ряда источников редакции, в связи с этим мэрию Большого Камня ждут в ближайшее время значительные кадровые перестановки.
В Спасском районе нет утвержденного по процедуре главы с осени 2023 года, когда с поста руководителя администрации досрочно ушел Андрей Колот, попавший потом под уголовное преследование. В качестве своего и.о. он оставил Константина Патрушева, появившегося на посту первого вице-мэра незадолго до отставки Колота.
С назначением Патрушева и.о. главы политическая турбулентность в Спасском районе усилилась, ему не удалось выстроить диалог с местной думой. В свою очередь, Спасская районная дума несколько раз назначала конкурс на должность главы, но он так и не состоялся, поскольку комиссию не удавалось сформировать из-за отсутствия кандидатур по «губернаторской квоте» (в комиссию входят представители от думы и главы региона).
Летом 2024 года в Спасском районе случился самороспуск думы. Сразу девять депутатов по разным причинам написали заявления о сложении с себя полномочий. Сейчас идут выборы нового состава, с 5 по 15 февраля будет проводиться досрочное голосование, основной день голосования — 16 февраля.