Ночью над Россией уничтожили 32 украинских БПЛА. Военная операция, день 1067-й

над Воронежской областью, 11 — над Белгородской, четыре — над Курской, по одному — над Орловской и Тверской областями. «Страна.ua» пишет о ночных взрывах в Днепре и под Черкассами, а «Общественное» сообщило о взрывах в Киеве и в Ивано-Франковской области. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что американцы празднуют приостановку помощи Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.