Юрий Слюсарь предложил активизировать борьбу с кибермошенничеством

Юрий Слюсарь отметил, что в донском регионе оперативная обстановка остается под контролем, несмотря на непростые условия в связи с проведением спецоперации, с учётом прифронтового статуса Ростовской области и постоянной террористической угрозы со стороны врага.
— В решение задач, которые связаны с СВО, погружены все структуры и службы Ростовской области. Рассчитываю и в дальнейшем на тесное и конструктивное взаимодействие. В целом потенциал донской полиции находится на высоком профессиональном уровне и позволяет решать задачи по обеспечению правопорядка, — резюмировал глава региона.
Особое внимание врио губернатора обратил на активизацию борьбы и профилактики кибермошенничества, эта тема беспокоит жителей Дона.
— Уже много говорили о кибермошенничестве. Особенно жалко пожилых людей, которые копили эти деньги. Преступники используют специальные технологии, психологические приемы, которые работают, и даже опытные люди становятся жертвами. Должны быть профилактирующие, реагирующие меры. Необходимо находить новые методы борьбы и профилактики, — сказал Юрий Слюсарь.
Также глава региона отметил важность новых подходов в борьбе с наркопреступностью и в решении вопросов повышения безопасности на дорогах.
Врио губернатора подчеркнул, что региональные власти будут и впредь оказывать поддержку правоохранителям.
Правительство Ростовской области на системной основе направляет бюджетные средства на закупку оборудования, в том числе автомобилей, проводится ремонт служебных помещений для участковых полицейских.
В 2024 году из областного бюджета были выделены средства для единовременных выплат сотрудникам правопорядка. Аналогичное решение Юрий Слюсарь поручил подготовить и в наступившем году.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.