Юрий Слюсарь предложил активизировать борьбу с кибермошенничеством

— В решение задач, которые связаны с СВО, погружены все структуры и службы Ростовской области. Рассчитываю и в дальнейшем на тесное и конструктивное взаимодействие. В целом потенциал донской полиции находится на высоком профессиональном уровне и позволяет решать задачи по обеспечению правопорядка, — резюмировал глава региона.