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«Будем действовать жестко, решительно». Лукашенко предупредил про опасность нейросетей

Лукашенко заявил о решительных действиях Беларуси из-за опасности нейросетей.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 января во время общения с журналистами предупредил о решительных действиях Беларуси из-за опасности нейросетей.

Генеральный директор агентства «Минск-Новости» во время пресс-конференции зада вопрос главе государства, нужно ли в Беларуси внедрять законодательство о нейросетях, как это уже было сделано в некоторых странах.

Глава государства заметил, что сейчас данный пласт изучается.

— Мы только на начальной стадии, но будем идти быстро, — отметил Александр Лукашенко.

По словам президента Беларуси, опасность нейросетей состоит не только в том, «что они будут вещать чьими-то голосами». Он обратил внимание на то, что про это белорусам объяснять.

— Если будет чрезвычайно — это равносильно войне, — мы будем военным образом действовать, но свою страну мы не отдадим, — подчеркнул глава государства.

Лукашенко заявил, что будут применены все меры, в этом можно не сомневаться.

— Будем действовать жестко, решительно.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про создание криптовалюты в Беларуси.

Тем временем глава МВД Кубраков назвал выборы президента 2025 самыми спокойными в Беларуси.

Кстати, глава государства отреагировал на аномально теплую зиму в Беларуси: «Но зима еще будет».