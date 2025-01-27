«Будем действовать жестко, решительно». Лукашенко предупредил про опасность нейросетей

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 января во время общения с журналистами предупредил о решительных действиях Беларуси из-за опасности нейросетей.
Генеральный директор агентства «Минск-Новости» во время пресс-конференции зада вопрос главе государства, нужно ли в Беларуси внедрять законодательство о нейросетях, как это уже было сделано в некоторых странах.
Глава государства заметил, что сейчас данный пласт изучается.
— Мы только на начальной стадии, но будем идти быстро, — отметил Александр Лукашенко.
По словам президента Беларуси, опасность нейросетей состоит не только в том, «что они будут вещать чьими-то голосами». Он обратил внимание на то, что про это белорусам объяснять.
— Если будет чрезвычайно — это равносильно войне, — мы будем военным образом действовать, но свою страну мы не отдадим, — подчеркнул глава государства.
Лукашенко заявил, что будут применены все меры, в этом можно не сомневаться.
— Будем действовать жестко, решительно.
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