Главные новости 27 января 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 27 января 2025 года.
На выборах в Белоруссии определился лидер
Александр Лукашенко выигрывает президентскую гонку. Победу белорусского лидера подтверждают данные ЦИК. По предварительной информации, за Лукашенко проголосовали 86,82% избирателей. Явка превысила 85,7%. Остальные четыре кандидата отстают от лидера с большим отрывом.
Швеция задержала судно за «диверсию» в Балтийском море
После повреждения подводного кабеля в Балтийском море шведская служба безопасности задержала судно, которое подозревается в «тяжкой диверсии». Судно и его принадлежность не раскрываются. Порыв кабеля, соединяющего латвийский город Вентспилс и остров в Швеции Готланд, произошел 26 января.
Колумбия согласилась принять мигрантов, США в ответ сняли пошлины
Противостояние между Колумбией и США по поводу мигрантов урегулировано: республика дала согласие на прием колумбийцев-нелегалов, выдворяемых из США, а Белый дом отозвал решение о введении пошлин на колумбийские товары. Вашингтон принял жесткие меры после того, как Богота отказалась принимать военные самолеты с мигрантами из США.
Стало известно об обещании США снять санкции с Венгрии
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио анонсировал отмену американских санкций. Ранее Белый дом ужесточил правила въезда для венгров в Штаты и прекратил действие двустороннего налогового соглашения с этой страной. Сийярто заявил о «золотой эре» в американо-венгерских отношениях.
ХАМАС освободит трех заложников вне условий сделки
Палестинское движение ХАМАС отпустит трех заложников вне сделки с Израилем о перемирии. Пленников освободят в четверг. Пока известны имена двоих из них. Ранее была достигнута договоренность о том, что ХАМАС вернет 25 живых и восемь мертвых заложников. Израиль в ответ выпустит из заключения 300 палестинцев.