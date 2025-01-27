Главные новости 27 января 2025 года

Палестинское движение ХАМАС отпустит трех заложников вне сделки с Израилем о перемирии. Пленников освободят в четверг. Пока известны имена двоих из них. Ранее была достигнута договоренность о том, что ХАМАС вернет 25 живых и восемь мертвых заложников. Израиль в ответ выпустит из заключения 300 палестинцев.