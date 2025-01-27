Лукашенко победил на президентских выборах в Белоруссии в седьмой раз

На прошлой неделе, 22 января, Европарламент принял резолюцию с призывом не признавать итоги предстоящих выборов в Белоруссии. Лукашенко в день выборов заявил, что что ему без разницы, признают ли на Западе результаты голосования. «Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как и начались», — сказал он. 26 января, после окончания голосования в Белоруссии, глава дипломатии ЕС Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выпустили совместное заявление, в котором назвали президентские выборы в республике фиктивными. «Сегодняшние фиктивные выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми», — заявили в ЕС.