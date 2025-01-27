Лукашенко победил на президентских выборах в Белоруссии в седьмой раз

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко в седьмой раз победил на президентских выборах в стране, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.
Помимо Лукашенко в выборах участвовали еще четыре кандидата. Лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк набрал 1,74% голосов, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич — 2,02%, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков — 3,21%, экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель Анна Канопацкая — 1,86%. Против всех проголосовали 3,60% избирателей.
Явка на выборы, по данным ЦИК республики, составила 85,70%. Больше всего граждан проголосовали в Могилевской области (92,64%), меньше всего — в Минске (69,72%). Всего в списки для голосования были включены 6,9 млн граждан.
Предыдущие президентские выборы в Белоруссии прошли в 2020 году. Кроме действующего президента тогда планировали баллотироваться три оппозиционных кандидата — блогер Сергей Тихановский, банкир Виктор Бабарико и предприниматель Валерий Цепкало. Тихановского задержали перед выборами, после чего баллотировалась его супруга Светлана Тихановская. Бабарико и Цепкало ЦИК отказала в регистрации. На тех выборах Лукашенко набрал больше 80%. Оппозиция не признала такие результаты, посчитав, что победу одержала Тихановская, которая, по данным ЦИК, набрала только 9,9%. После этого в стране на протяжении нескольких месяцев проходили массовые акции протеста, которые подавлялись силовиками.
На прошлой неделе, 22 января, Европарламент принял резолюцию с призывом не признавать итоги предстоящих выборов в Белоруссии. Лукашенко в день выборов заявил, что что ему без разницы, признают ли на Западе результаты голосования. «Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как и начались», — сказал он. 26 января, после окончания голосования в Белоруссии, глава дипломатии ЕС Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выпустили совместное заявление, в котором назвали президентские выборы в республике фиктивными. «Сегодняшние фиктивные выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми», — заявили в ЕС.