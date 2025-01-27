Сергей Лавров: Будущее ЕАЭС видится позитивным и оптимистичным

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Будущее ЕАЭС видится, безусловно, позитивным и оптимистичным, выразил уверенность министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Дипломат рассказал о достижениях Союза за 10 лет.
Он отметил, что ЕАЭС — это успешное региональное интеграционное объединение экономической направленности, одной из целей которого является повышение уровня благосостояния населения стран-участниц.
«Это иллюстрируют позитивные макроэкономические показатели в рамках объединения (например, за три квартала 2024 года совокупный ВВП Союза вырос на 4,2% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года). Все это, безусловно, сказывается на уровне жизни граждан», — подчеркнул Лавров.
Глава МИД РФ акцентировал внимание на таком важном аспекте, как «четыре свободы» перемещения (товаров, услуг, капитала и рабочей силы), которые функционируют рамках ЕАЭС. В связи с чем жители любого из государств-членов Союза могут приобрести товары или услуги, произведенные в странах объединения, по привлекательной цене и без значительных бюрократических и временных затрат.
Лавров также напомнил, что за 10 лет функционирования организации население государств-членов Союза практически не сталкивалось с дефицитом критически важной продукции.
«Одновременно ЕАЭС дает возможность гражданам государств-членов свободно перемещаться, устраиваться на работу, осуществлять денежные переводы и получать социальное обеспечение в любой из стран организации», — подчеркнул Лавров.
В рамках развития совместной кооперации создают новые предприятия, рабочие места. На конец ноября 2024-го уровень безработицы в рамках Союза сократился на 18,1%, а численность безработных составила лишь 0,7% от всего трудоспособного населения. На постоянной основе увеличиваются объемы среднемесячной реальной заработной платы.
В настоящее время идет согласование проектов новых документов по либерализации торговли. Данный инструмент открывает предприятиям Союза выход на рынки третьих стран, а также позволяет насытить рынок объединения необходимыми товарами.
«Будущее ЕАЭС видится, безусловно, позитивным и оптимистичным. В стратегических документах организации поставлены амбициозные цели, и мы будем к ним двигаться, прежде всего, на благо граждан, которые в повседневной жизни должны на деле ощущать все преимущества и выгоды интеграционных процессов, протекающих на нашем исторически общем пространстве», — резюмировал глава российского внешнеполитического ведомства.