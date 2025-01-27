Сергей Лавров: Будущее ЕАЭС видится позитивным и оптимистичным

Глава МИД РФ акцентировал внимание на таком важном аспекте, как «четыре свободы» перемещения (товаров, услуг, капитала и рабочей силы), которые функционируют рамках ЕАЭС. В связи с чем жители любого из государств-членов Союза могут приобрести товары или услуги, произведенные в странах объединения, по привлекательной цене и без значительных бюрократических и временных затрат.