В Самаре досрочно прекращены полномочия двух районных депутатов

Андрей Майер сложил полномочия районного депутата после того, как его привлекли к уголовной ответственности по делу о причинении ущерба ПАО «Россети Волга» путем злоупотребления доверием (статья 165 УК РФ) в рамках заключенного договора. Следствие установило, что с августа по декабрь 2021 года бывший парламентарий на посту руководителя компании «СК-Энерго» поручил бухгалтеру указанной фирмы не перечислять электросетевой компании деньги для оплаты услуг по передаче электроэнергии.