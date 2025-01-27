Налог на здоровье: депутаты бьют тревогу о провале ОСМС

Взнос за страхование стал банальным налогом на здоровье. Граждане и врачи стали заложниками непоследовательных и непродуманных реформ. Доступность и качество медпомощи снизилось. С таким заявлением на правчасе в Мажилисе выступил депутат Асхат Аймагамбетов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
По словам депутата, ОСМС почти дискредитирован в глазах граждан.
Денег, с одной стороны, не хватает. Сегодняшние тарифы на лечение не позволяют качественно лечить. Но даже эти деньги зачастую расходуются неэффективно. Нужны продуманные системные реформы. Существующие сегодня проблемы не появились в один год, и имеют затяжной и системный характер. И это не только ответственность одного министерства здравоохранения, это не только ответственность Акмарал Шарипбаевны и ее новой команды. Мы должны четко говорить, что это в целом имеет затяжной характер, системные вопросы, и эти системные вопросы надо решать также системно. Поэтому те определенные подходы, которые есть у министерства, за исключением тех, с чем мы не согласны, конечно, мы готовы поддерживать, работать.
Депутат предложил ряд необходимых изменений. Так, по его словам, необходимо освободить Фонд соцмедстрахования от несвойственных ему функций. Эти функции должны быть возвращены Минздраву и соответствующим комитетам.
Кроме того, предложено пересмотреть стратегию инвестирования активов Фонда. Надо на законодательном уровне закрепить минимальный уровень гарантированной доходности по активам фонда в размере базовой ставки и выше уровня инфляции.
Также рекомендовано исключить конфликт интересов между Минздравом и Фондом, возможно передав в оперативное управление.
Внедрить нормативы для Фонда, по примеру, действующих, пруденциальных нормативов для страховых компаний.
Обязать каждого субъекта здравоохранения, финансируемого за счет ГОПМП и ОСМС, публиковать финансовый отчет об исполнении средств и достигнутых показателях. Установить ответственность всех участников как Минздрава, Фонда, так и медицинских организаций за необеспечение условий договора на оказание медицинской помощи. Пересмотреть условия фактической оплаты медицинских услуг, заменив их оплату по количеству оказанных услуг пациентам.