Налог на здоровье: депутаты бьют тревогу о провале ОСМС

Денег, с одной стороны, не хватает. Сегодняшние тарифы на лечение не позволяют качественно лечить. Но даже эти деньги зачастую расходуются неэффективно. Нужны продуманные системные реформы. Существующие сегодня проблемы не появились в один год, и имеют затяжной и системный характер. И это не только ответственность одного министерства здравоохранения, это не только ответственность Акмарал Шарипбаевны и ее новой команды. Мы должны четко говорить, что это в целом имеет затяжной характер, системные вопросы, и эти системные вопросы надо решать также системно. Поэтому те определенные подходы, которые есть у министерства, за исключением тех, с чем мы не согласны, конечно, мы готовы поддерживать, работать.