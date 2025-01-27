Мэр Набережных Челнов представил Илью Зуева в качестве своего помощника

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев представил Илью Зуева в качестве своего помощника. Об этом стало известно на аппаратном совещании.
Ранее Зуев трудился первым заместителем руководителя исполкома города. На должность помощника главы татарстанского автограда вступил 20 января. Он будет заниматься миграционной политикой, вопросами ЖКХ и работой с участниками и ветеранами спецоперации.
По словам Магдеева, Илья Зуев является известным для всех человеком. За свою карьерную деятельность он проявил себя с положительной стороны. Никаких замечаний к Зуеву не имеется.
Илье Зуеву 45 лет. Он родился в Воткинске Удмуртской АССР. В 2000 году окончил Юридический институт МВД России. Свою карьеру начал со службы в органах внутренних дел.
Напомним, ранее глава Татарстана впервые встретился с новым Приволжским транспортным прокурором. Встреча прошла в Доме республиканского правительства.