В мэрии Челябинска обсудили подготовку к сильным снегопадам на этой неделе

— Мы посмотрели, действительно, прогнозы сейчас стоят на несколько дней с достаточно высоким количеством осадков, — отметил мэр Алексей Лошкин. — Естественно, напомнили о том, что необходимо заниматься профилактической работой в этом направлении, своевременно приступать к уборке снега.
Акцент поручил делать на очистке внутриквартальных проездов, подходов к контейнерным площадкам, учреждениям социального значения, детсадам и школам.
— Также своевременно должны быть очищены и своевременно обработаны противогололёдными материалами тротуары и пешеходные переходы, — подчеркнул Алексей Лошкин. — Ну, а с точки зрения улично-дорожной сети — ориентироваться на своевременность начала уборки снега с дорог и остановочных комплексов. Ну и, конечно, отдельное всегда внимание на контроль за работой общественного транспорта.
В числе техники, которая приводит город в порядок, — колёсные тракторы, которые произвёл ЧТЗ. Эти коммунальные машины можно использовать круглый год, они способны очищать улицы, дороги, проезды и тротуары от мусора и снега.
Оставить заявку или сообщить о проблемных местах можно по круглосуточному номеру диспетчера комитета дорожного хозяйства администрации города 8−951−771−7325.
Ради уборки снега вдоль некоторых улиц Челябинска будут вводить временный запрет на парковку.