В мэрии Челябинска обсудили подготовку к сильным снегопадам на этой неделе

— Также своевременно должны быть очищены и своевременно обработаны противогололёдными материалами тротуары и пешеходные переходы, — подчеркнул Алексей Лошкин. — Ну, а с точки зрения улично-дорожной сети — ориентироваться на своевременность начала уборки снега с дорог и остановочных комплексов. Ну и, конечно, отдельное всегда внимание на контроль за работой общественного транспорта.