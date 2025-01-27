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В мэрии Челябинска обсудили подготовку к сильным снегопадам на этой неделе

На аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 27 января, глава города обсудил с заместителями и главами районов готовность к мощным снегопадам, которые ожидаются в течение недели. Особый акцент сделан на своевременность уборки дорог и соблюдение графиков работы общественного транспорта.

Источник: Pchela.News

— Мы посмотрели, действительно, прогнозы сейчас стоят на несколько дней с достаточно высоким количеством осадков, — отметил мэр Алексей Лошкин. — Естественно, напомнили о том, что необходимо заниматься профилактической работой в этом направлении, своевременно приступать к уборке снега.

Акцент поручил делать на очистке внутриквартальных проездов, подходов к контейнерным площадкам, учреждениям социального значения, детсадам и школам.

— Также своевременно должны быть очищены и своевременно обработаны противогололёдными материалами тротуары и пешеходные переходы, — подчеркнул Алексей Лошкин. — Ну, а с точки зрения улично-дорожной сети — ориентироваться на своевременность начала уборки снега с дорог и остановочных комплексов. Ну и, конечно, отдельное всегда внимание на контроль за работой общественного транспорта.

В числе техники, которая приводит город в порядок, — колёсные тракторы, которые произвёл ЧТЗ. Эти коммунальные машины можно использовать круглый год, они способны очищать улицы, дороги, проезды и тротуары от мусора и снега.

Оставить заявку или сообщить о проблемных местах можно по круглосуточному номеру диспетчера комитета дорожного хозяйства администрации города 8−951−771−7325.

Ради уборки снега вдоль некоторых улиц Челябинска будут вводить временный запрет на парковку.

ЖКХ