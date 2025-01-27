Палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа

Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за с 7 октября 2023 года унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, затем перекинулись в Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.