Россия помнит все — в Крыму сделали заявление в День памяти Холокоста

«Сделаем все, чтобы загнать нацизм обратно в могилу, из которой его подняли политические “колдуны” Запада», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

В своем посте он привел воспоминания одного из освободителей узников Освенцима, Героя Советского Союза Василия Яковлевича Петренко о замученных в лагере детях.

«Жуткая картина: вздутые от голода животы, блуждающие глаза; руки как плети, тоненькие ножки; голова огромная, а все остальное как бы не человеческое — как будто пришито…», — писал Петренко.

Глава республики констатировал: Запад пытается забыть об освободителях узников Освенцима. Официальной российской делегации не будет на памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине освобождения лагеря смерти, напомнил он. Зато будут делегация Германии и других стран, «активно поддерживающих нацистский режим, идолами которого являются антисемиты Петлюра и Бандера».

«Русофобия отбивает не только память, но и здравый смысл, выжигает все человеческое. Но мы в России помним все», — подчеркнул Аксенов.

Международный день памяти жертв Холокоста — международный день ООН, который отмечается 27 января, в день освобождения нацистского концентрационного лагеря «Освенцим» советскими войсками в 1945 году. В числе жертв нацистов — тысячи крымчан, убитых и замученных в годы оккупации Крыма. Памятный день был установлен в 2005 году.