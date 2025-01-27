Express узнало о готовности британского флота задерживать российские суда

«Я разрешил подводной лодке королевского флота исключительно в качестве меры сдерживания всплыть вблизи “Янтаря”, чтобы дать понять, что мы тайно отслеживали каждое ее движение», — сказал министр. Он обратился к российской стороне: «Я также хочу, чтобы президент Путин услышал это послание: мы вас видим. Мы знаем, что вы делаете. И мы не будем уклоняться от решительных действий по защите этой страны».