Оазу Нантой:
Евроинтеграции Украины и Молдовы мешает «гнойный аппендицит» под названием Приднестровье!
Депутат парламента от правящей партии PAS Оазу Нантой, говоря о Левобережье, не стесняется в выражениях!
Он заявил, что Приднестровье является помехой на пути европейской интеграции обеих стран- Украины и Молдовы:
"Как в Киеве, так и в Кишинёве есть власти, которые видят будущее своих стран в Европейском Союзе,
И существование этого «гнойного аппендицита» под названием «Приднестровье» является объективным препятствием для этих планов!".
Риторика Оазу Нантоя в отношении Левобережья становится всё более агрессивной.
Судя по тому, что руководство партии PAS до сих пор не пресекло и не осудило подобные заявления, его точка зрения, вероятно, отражает официальную позицию властей Молдовы.
В контексте визита Майи Санду в Киев, и подписанной по итогам переговоров с Зеленским декларации, слова о Приднестровье, как препятствии на пути к светлому будущему и Украины, и Молдовы…
Звучат провокационно и даже зловеще.