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Депутат правящей партии, не стесняясь, назвал Приднестровье «гнойным аппендицитом» Молдовы: почему это опасно?

Депутат парламента от правящей партии PAS Оазу Нантой, говоря о Левобережье, не стесняется в выражениях.

Источник: Соцсети

Оазу Нантой:

Евроинтеграции Украины и Молдовы мешает «гнойный аппендицит» под названием Приднестровье!

Депутат парламента от правящей партии PAS Оазу Нантой, говоря о Левобережье, не стесняется в выражениях!

Он заявил, что Приднестровье является помехой на пути европейской интеграции обеих стран- Украины и Молдовы:

"Как в Киеве, так и в Кишинёве есть власти, которые видят будущее своих стран в Европейском Союзе,

И существование этого «гнойного аппендицита» под названием «Приднестровье» является объективным препятствием для этих планов!".

Риторика Оазу Нантоя в отношении Левобережья становится всё более агрессивной.

Судя по тому, что руководство партии PAS до сих пор не пресекло и не осудило подобные заявления, его точка зрения, вероятно, отражает официальную позицию властей Молдовы.

В контексте визита Майи Санду в Киев, и подписанной по итогам переговоров с Зеленским декларации, слова о Приднестровье, как препятствии на пути к светлому будущему и Украины, и Молдовы…

Звучат провокационно и даже зловеще.

энергетика