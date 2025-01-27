Адвокат заявил о нарушении порядка привлечения Сергея Натарова к уголовной ответственности

«Поскольку Сергей Васильевич являлся депутатом Госдумы, а сразу после этого и до сегодняшнего дня заместителем председателя Законодательного Собрания края, на его привлечение к уголовной ответственности нужно согласие руководителя следственного органа по субъекту именно по каждому вменяемому преступлению. Однако, фактически есть согласие за меньшее количество преступлений, чем утверждено прокурором», — пояснил адвокат Александр Хропот.