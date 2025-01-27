Адвокат заявил о нарушении порядка привлечения Сергея Натарова к уголовной ответственности

Александр Хропот, который защищает политика, пояснил, что такой вывод сделан в ходе изучения материалов уголовного дела, составляющего более 300 томов.
«Поскольку Сергей Васильевич являлся депутатом Госдумы, а сразу после этого и до сегодняшнего дня заместителем председателя Законодательного Собрания края, на его привлечение к уголовной ответственности нужно согласие руководителя следственного органа по субъекту именно по каждому вменяемому преступлению. Однако, фактически есть согласие за меньшее количество преступлений, чем утверждено прокурором», — пояснил адвокат Александр Хропот.
Адвокат направил запрос к экспертам, которые подтвердили его мнение. В частности, к такому выводу пришла первый проректор «Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина» Инна Ершова и заведующая кафедрой уголовно-процессуального права данного университета доктор юридических наук, профессор Татьяна Вилкова.
«Более того, постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 39 от 17.12.2024 прямо указывает на нарушения установленного уголовным законом такого порядка и требует возвращения уголовного дела судом прокурору», — отметил адвокат.
Напомним, Сергей Натаров попал в СИЗО в декабре 2021 года. Мера пресечения в виде заключения под стражу продляется уже 2,5 года, решение об этом принимал сначала Железнодорожный районный суд, а затем Красноярский краевой суд. В последнее время у депутата существенно ухудшилось состояние здоровья.