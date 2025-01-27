В ФБР предупредили о ядерных учениях в Нью-Йорке

23 января американский президент Дональд Трамп сообщил, что выступает за сокращение ядерных арсеналов и считает «вполне возможным» добиться их уменьшения как у США, так и у России и Китая. В Кремле заявили, что Россия готова к возобновлению контактов с США по ядерному разоружению.