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Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии

Президент РФ заявил, что убедительная победа говорит о высоком политическом авторитете президента республики.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия», — говорится в телеграмме.

Также президент РФ заявил, что работа по развитию сотрудничества РФ и Белоруссии и интеграции на евразийском пространстве будет продолжена.

Путин Владимир
Лукашенко Александр