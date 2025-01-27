Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии

«Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия», — говорится в телеграмме.