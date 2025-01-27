Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия», — говорится в телеграмме.
Также президент РФ заявил, что работа по развитию сотрудничества РФ и Белоруссии и интеграции на евразийском пространстве будет продолжена.