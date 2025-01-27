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Экс-министр туризма Хабаровского края заняла должность в Олимпийском комитете

Екатерина Пунтус продолжает работать в команде Михаила Дегтярева.

Источник: Комсомольская правда

Экс-министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус получила должность заместителя генерального директора в Олимпийском комитете России. Возглавляет ОКР Роман Крамарь, бывший директор ассоциации хоккейного клуба «Амур». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Екатерина Пунтус возглавляла минтуризма края с 2021 года, а в ноябре 2024 года завершила работу в должности. Сейчас она отвечает за олимпийские спортивные мероприятия в составе руководства ОКР. Данные о ее новой должности опубликованы на официальном сайте Олимпийского комитета России.

Роман Крамарь, ее нынешний начальник, ранее работал в Хабаровске. Оба они входили в управленческую команду Михаила Дегтярева, который сейчас возглавляет Министерство спорта РФ.