Экс-министр туризма Хабаровского края заняла должность в Олимпийском комитете

Екатерина Пунтус возглавляла минтуризма края с 2021 года, а в ноябре 2024 года завершила работу в должности. Сейчас она отвечает за олимпийские спортивные мероприятия в составе руководства ОКР. Данные о ее новой должности опубликованы на официальном сайте Олимпийского комитета России.