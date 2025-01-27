Новосибирских астрологов и предсказателей могут отправить в тюрьму

Не смогут предсказатели выступать и в СМИ без плашки «Данная информация является развлекательной, любые события, которые астролог или экстрасенс рассказывает своей публике, являются частью сценария и художественным вымыслом». Необходимость столь жестких мер, по словам парламентария, связана с тем, что их работа никак не регламентируется и не учитывается. В то же время только за 2024 год в России за их услуги граждане заплатили более двух триллионов рублей. Причем некоторые даже берут кредиты, поддаваясь на уловки различных ясновидящих и тарологов. В Новосибирске насчитываются сотни различных астрологов, нумерологов, экстрасенсов, гадалок и колдунов. Точное их количество не могут назвать ни в одном контролирующем органе.