Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирских астрологов и предсказателей могут отправить в тюрьму

Законопроект, вводящий ответственность за несбывшиеся предсказания, уже разрабатывают в Госдуме РФ.

Источник: РИА "Новости"

Отвечать за свои слова, возможно, вскоре придется многочисленным новосибирским гадалкам, ясновидящим, экстрасенсам и прочим астрологам. Их хотят обязать заключать с клиентами договоры, в которых будет прописана ответственность за несбывшиеся предсказания.

«Например, если астролог предсказал человеку, что тот через два месяца сменит работу или купит машину, а этого не случилось — предсказание считается мошенничеством, и астролог отправляется в тюрьму. При этом никакие благотворительные взносы и пожертвования допускаться не будут», — рассказал «Парламентской газете» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Не смогут предсказатели выступать и в СМИ без плашки «Данная информация является развлекательной, любые события, которые астролог или экстрасенс рассказывает своей публике, являются частью сценария и художественным вымыслом». Необходимость столь жестких мер, по словам парламентария, связана с тем, что их работа никак не регламентируется и не учитывается. В то же время только за 2024 год в России за их услуги граждане заплатили более двух триллионов рублей. Причем некоторые даже берут кредиты, поддаваясь на уловки различных ясновидящих и тарологов. В Новосибирске насчитываются сотни различных астрологов, нумерологов, экстрасенсов, гадалок и колдунов. Точное их количество не могут назвать ни в одном контролирующем органе.

Ожидается, что депутаты рассмотрят этот законопроект в течение 2025 года.

закон