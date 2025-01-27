Новосибирских астрологов и предсказателей могут отправить в тюрьму

Отвечать за свои слова, возможно, вскоре придется многочисленным новосибирским гадалкам, ясновидящим, экстрасенсам и прочим астрологам. Их хотят обязать заключать с клиентами договоры, в которых будет прописана ответственность за несбывшиеся предсказания.
«Например, если астролог предсказал человеку, что тот через два месяца сменит работу или купит машину, а этого не случилось — предсказание считается мошенничеством, и астролог отправляется в тюрьму. При этом никакие благотворительные взносы и пожертвования допускаться не будут», — рассказал «Парламентской газете» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Не смогут предсказатели выступать и в СМИ без плашки «Данная информация является развлекательной, любые события, которые астролог или экстрасенс рассказывает своей публике, являются частью сценария и художественным вымыслом». Необходимость столь жестких мер, по словам парламентария, связана с тем, что их работа никак не регламентируется и не учитывается. В то же время только за 2024 год в России за их услуги граждане заплатили более двух триллионов рублей. Причем некоторые даже берут кредиты, поддаваясь на уловки различных ясновидящих и тарологов. В Новосибирске насчитываются сотни различных астрологов, нумерологов, экстрасенсов, гадалок и колдунов. Точное их количество не могут назвать ни в одном контролирующем органе.
Ожидается, что депутаты рассмотрят этот законопроект в течение 2025 года.