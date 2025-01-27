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В Омской области хотят в два раза поднять выплаты ко Дню Победы

В региональном Минтруде подготовили проект указа о внесении изменений в документ о ежегодной денежной выплате отдельным категориям жителей Омской области ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Источник: SuperOmsk.ru

Планируется, что выплаты вырастут в зависимости от категорий, для некоторых они увеличатся более чем в два раза.

Так, для вдов участников Великой Отечественной войны — Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, выплата может вырасти до 25 тысяч рублей (вместо 12 тысяч рублей).

Вдовы участников войны — ветеранов боевых действий, которые принимали участие в войне с Финляндией или Японией, станут получать 5 тысяч рублей вместо 3,5 тысячи рублей.

Бывшим узникам концлагерей, обладателям знаков «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда», выплаты поднимут в два раза — до 5 тысяч рублей, следует из проекта указа.

Труженикам тыла выплаты повысят с двух до четырех тысяч рублей; детям войны, потерявшим в войну одного или обоих родителей — с трех до четырех тысяч рублей.

Проект будет находиться на антикоррупционной экспертизе до 29 января 2025 года.