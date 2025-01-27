Хабиров поручил разобраться с обращениями молодых предпринимателей.

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики в ЦУРе поручил руководителям администраций городов и районов разобраться с обращениями молодых предпринимателей. Напомним, встреча прошла накануне в парке «Патриот».
«Ко мне порядка 15 человек обратились с вопросами о том, почему они не смогли получить землю под инвестпроекты в сфере туризма и так далее. Дадим муниципалитетам две недели, пробежимся по обращениям, выясним, в чем дело и почему сбой такой был. Я неоднократно говорил, что ресурс у нас один — земля, и он должен работать», — сказал Хабиров.
Как ранее передавал «Башинформ», вопросы, заданные Радию Хабирову предпринимателями Башкирии, возьмут в работу.