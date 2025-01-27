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Хабиров поручил разобраться с обращениями молодых предпринимателей

Хабиров поручил разобраться с обращениями молодых предпринимателей.

Источник: Башинформ

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики в ЦУРе поручил руководителям администраций городов и районов разобраться с обращениями молодых предпринимателей. Напомним, встреча прошла накануне в парке «Патриот».

«Ко мне порядка 15 человек обратились с вопросами о том, почему они не смогли получить землю под инвестпроекты в сфере туризма и так далее. Дадим муниципалитетам две недели, пробежимся по обращениям, выясним, в чем дело и почему сбой такой был. Я неоднократно говорил, что ресурс у нас один — земля, и он должен работать», — сказал Хабиров.

Как ранее передавал «Башинформ», вопросы, заданные Радию Хабирову предпринимателями Башкирии, возьмут в работу.