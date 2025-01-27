Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах, сказав о встрече в Москве

Он акцентировал внимание на том, что убедительная победа наглядно говорит о политическом авторитете Лукашенко, несомненной поддержке белорусами курса, которым следует страна. Президент России заметил, что за последнее время удалось сделать многое для укрепление дружественных связей двух стран. Он уточнил, что указанная работа будет продолжена и далее, в том числе по развитию многопланового сотрудничества, повышению эффективности институтов Союзного государства, а также продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов.