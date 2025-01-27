Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах, сказав о встрече в Москве

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Беларуси и сказал о встрече в Москве. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
— Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь, — заявил Владимир Путин.
Он акцентировал внимание на том, что убедительная победа наглядно говорит о политическом авторитете Лукашенко, несомненной поддержке белорусами курса, которым следует страна. Президент России заметил, что за последнее время удалось сделать многое для укрепление дружественных связей двух стран. Он уточнил, что указанная работа будет продолжена и далее, в том числе по развитию многопланового сотрудничества, повышению эффективности институтов Союзного государства, а также продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов.
Владимир Путин подчеркнул, что Александр Лукашенко всегда является желанным и дорогим гостем в России.
— Как условились, жду Вас в скором времени в Москве, — уточнил президент России.
Ранее ЦИК сообщил, что Александр Лукашенко набрал 86,82% на выборах президента Беларуси 26 января 2025.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал визиты в Россию, Китай, КНДР в случае победы на выборах.
Тем временем ЦИК сказал, что 51 ребенок родился за время основного голосования на выборах в Беларуси.
Кроме того, глава МВД Кубраков назвал выборы президента 2025 самыми спокойными в Беларуси.