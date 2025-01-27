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На Кубани на год дисквалифицировали главу поселения

Главу поселения в Отрадненском районе дисквалифицировали за неоплаченную работу подрядчика.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани дисквалифицировали главу поселения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Все произошло в Передовском сельском поселении Отрадненского района. Администрация заключила муниципальный контракт на капремонт водопроводных сетей в станице Передовой. Подрядчик выполнил работы и предоставил документы. Но оплату вовремя не получил.

Прокуратура организовали проверку.

«Установлено, что глава сельского поселения ранее уже не оплачивал работы по муниципальным контрактам, за что привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ, назначенное наказание в виде штрафа оплатил, однако должных выводов для себя не сделал», — сообщили в надзорном органе.

Главу поселения вновь привлекли к административной ответственности. Суд назначил дисквалификацию сроком на 1 год.

Прокуратура