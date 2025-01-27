На Кубани на год дисквалифицировали главу поселения

«Установлено, что глава сельского поселения ранее уже не оплачивал работы по муниципальным контрактам, за что привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ, назначенное наказание в виде штрафа оплатил, однако должных выводов для себя не сделал», — сообщили в надзорном органе.