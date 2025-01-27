Рахмон по телефону поздравил Лукашенко с победой и высоким результатом на выборах

Президент Таджикистана поздравил белорусского коллегу с победой и высоким результатом на прошедших президентских выборах.
Главы государств обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, взаимодействие в интеграционных форматах.
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Таджикистана Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Президент Таджикистана поздравил белорусского коллегу с победой и высоким результатом на прошедших президентских выборах.
Главы государств обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, взаимодействие в интеграционных форматах.