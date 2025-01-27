«США снова уважают»: Трамп отменил торговую войну с Колумбией

Крупнейшая операция по депортации мигрантов из США
Во время избирательной кампании Дональд Трамп пообещал, что с первых дней своего президентства начнет бороться с нелегальными мигрантами.
Сразу после вступления в должность, чтобы решить миграционный кризис, американский лидер распорядился выдворить из страны максимально возможное количество иностранцев, которые незаконно находятся на ее территории. Чтобы перекрыть поток мигрантам, южную границу Штатов пытаются полностью закрыть с помощью военных. Нелегалов разыскивают по всей стране, чтобы выслать их на родину. Ранее для выдворения из США требовалось дождаться решения суда по миграционным делам. По распоряжению Трампа иностранцев высылают, если они не могут подтвердить законность нахождения в стране.
Полиция и военные проводят рейды в крупных городах страны, а для депортации нежелательных гостей из южноамериканских стран привлекаются самолеты Пентагона. Военно-транспортная авиация готова ежедневно совершать несколько рейсов. Однако работа по выдворению иностранцев застопорилась — сначала Мексика заявила о том, что не будет принимать депортированных мигрантов. Вслед за Мехико протест выразило правительство Колумбии.
Большая часть нелегалов в США — «гости» из Мексики, Колумбии, Сальвадора, Венесуэлы, Гондураса. Согласно отчету Министерства внутренней безопасности США, в 2022 году в Штаты прибыло около 4,8 млн мигрантов из Мексики и проживало 240 тысяч колумбийцев, сообщает РБК.
Реакция Колумбии
Колумбия заявила, что не разрешает американским военным самолетам с колумбийскими гражданами приземляться в аэропортах страны.
«Соединенные Штаты не могут относиться к колумбийским мигрантам как к преступникам. Я отказываю во въезде американским самолетам с колумбийскими мигрантами на нашу территорию. США должны разработать протокол достойного обращения с мигрантами, прежде чем мы их примем», — цитирует заявление президента Густаво Петро в X РБК.
26 января два американских борта, на которых находилось около 160 мигрантов из Колумбии, были вынуждены отправиться обратно в США, сообщает Reuters.
Ответная реакция США
В США на «капризы» Боготы отреагировали быстро. По решению Дональда Трампа в отношении Колумбии были введены санкции за отказ принять депортированных мигрантов.
«Чрезвычайные пошлины в 25% на все товары, поступающие в Соединенные Штаты. Через неделю пошлины в 25% будут повышены до 50%», — написал в посте в Truth Social американский президент.
Кроме того, Трамп ввел «визовые санкции» в отношении колумбийских чиновников и членов правительства, их родственников и сторонников. По распоряжению американского лидера, всех граждан Колумбии при въезде в США теперь будут усиленно проверять. Президент США заявил, что введенные ограничения — «лишь начало».
Зеркальное решение Колумбии
Президент Колумбии Густаво Петро в ответ на санкции ввел аналогичные пошлины на товары из США, но выделил свой самолет, чтобы на нем доставили депортированных из Штатов соотечественников, сообщает РБК.
«Эта мера является ответом на обязательство правительства гарантировать достойные условия», — объясняется в сообщении пресс-службы администрации президента.
Победа Трампа
Введение США пошлин на колумбийские товары стало сильным ударом по Колумбии. 27 января стало известно, что республика приняла требования Трампа — США продолжат вывозить в Боготу кубинцев на военных самолетах.
Как сообщает Bloomberg, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Колумбия «согласилась со всеми условиями президента [Дональда] Трампа, включая безоговорочное принятие всех нелегальных иммигрантов из Колумбии, возвращающихся из Соединенных Штатов, в том числе на военных самолетах США, без ограничений и задержек».
Сегодняшние события ясно показывают миру, что Америку снова уважают.
В ответ Трамп отменил решение о введение 25% пошли на товары из Колумбии, но санкции в отношении колумбийских чиновников, членов правительства и их родственников продолжат действовать. Также на границе с США колумбийцев ждет усиленный контроль.
Высылка мигрантов-нелегалов самолетами из США в страны Южной Америки продолжится.