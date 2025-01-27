«США снова уважают»: Трамп отменил торговую войну с Колумбией

Сразу после вступления в должность, чтобы решить миграционный кризис, американский лидер распорядился выдворить из страны максимально возможное количество иностранцев, которые незаконно находятся на ее территории. Чтобы перекрыть поток мигрантам, южную границу Штатов пытаются полностью закрыть с помощью военных. Нелегалов разыскивают по всей стране, чтобы выслать их на родину. Ранее для выдворения из США требовалось дождаться решения суда по миграционным делам. По распоряжению Трампа иностранцев высылают, если они не могут подтвердить законность нахождения в стране.