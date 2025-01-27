Минниханов поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси

«От души поздравляю Вас с новой победой на выборах Президента Республики Беларусь. Ваш нынешний успех особенно ценен — Вы получили поддержку народа и подтвердили свой прочный авторитет опытного государственного деятеля и талантливого политика в непростых условиях глобальной нестабильности», — поздравил Александра Лукашенко Рустам Минниханов.