Омские казаки предложили не отмечать День города во время СВО

Напомним, что омские казаки уже добивались отмены концертов Арбениной и Лолиты. Но концерт Агутина и «Квартета И» на «G-Drive Арене» всё же состоится, несмотря на жалобы казаков. Билеты продаются в кассах города и на сайте, их стоимость составляет от 3 до 18 тысяч рублей. Концерт запланирован на 5 февраля.