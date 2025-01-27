Омские казаки предложили не отмечать День города во время СВО

25 января в конференц-зале Дома Союзов прошёл казачий круг народа, где казаки обсуждали важные вопросы.
Первый вопрос касался выступления в Омске артистов, которые не только не поддержали СВО, но даже открыто высказывались против.
«При этом продолжают гастролировать по России, зарабатывая деньги, не проживая в России», — говорят казаки.
В пример они привели День города, когда на мероприятие приглашаются различные артисты. Городу55 казак Сергей Бунку рассказал, что недопустимо во время специальной военной операции проводить Дни города, устраивать фейерверки. А деньги эти можно было бы направить на помощь военнослужащим.
Напомним, что омские казаки уже добивались отмены концертов Арбениной и Лолиты. Но концерт Агутина и «Квартета И» на «G-Drive Арене» всё же состоится, несмотря на жалобы казаков. Билеты продаются в кассах города и на сайте, их стоимость составляет от 3 до 18 тысяч рублей. Концерт запланирован на 5 февраля.