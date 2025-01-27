Посол допустил встречу Путина и Трампа по Украине в Индии

Украинские власти очень рассчитывают на Индию в обнаружении приемлемого для Киева варианта прекращения конфликта и надеются на нее как на посредника в переговорах, сообщала в сентябре Politico со ссылкой на источник. Издание напомнило, что Нью-Дели воздержался от осуждения Москвы, но выступал в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и потому Индия осталась единственным крупным игроком, который может убедительно назвать себя нейтральной стороной.