Посол допустил встречу Путина и Трампа по Украине в Индии

На вопрос журналиста РБК, может ли идти речь об организации в Индии саммита президентов США и России, Кумар ответил: «Любая помощь, которую мы можем оказать для разрешения этого конфликта посредством диалога и дипломатии».
Украинские власти очень рассчитывают на Индию в обнаружении приемлемого для Киева варианта прекращения конфликта и надеются на нее как на посредника в переговорах, сообщала в сентябре Politico со ссылкой на источник. Издание напомнило, что Нью-Дели воздержался от осуждения Москвы, но выступал в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и потому Индия осталась единственным крупным игроком, который может убедительно назвать себя нейтральной стороной.
Россия и США в последние недели выражают готовность к разговору и личной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Точная дата и место саммита до сих пор не определены, однако эту встречу уже выразили готовность организовать Сербия и Швейцария.
Трамп после инаугурации пригрозил введением высоких тарифов и санкций в отношении всего, что Россия продает Соединенным Штатам и ряду других стран, если та не согласится на сделку по Украине. Среди идей республиканца — снижение цен на нефть для «немедленного завершения» боев.
Кремль не увидел в угрозах президента США чего-то нового и не согласился, что нефтяные котировки имеют решающее значение. «Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце января.